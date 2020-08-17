رامز أمير يخوض مجازفة خطيرة من الطابق 36.. فيديو يحبس الأنفاس

رنا صلاح الدين - خاض الفنان المصري رامز أمير مجازفة جديدة، شديدة الخطورة أعلى سطح مبنى مكون من 36 دور، وشارك متابعيه بكواليس المغامرة.

من المعروف عن رامز حبه للفنون القتالية والرياضات المختلفة، كما أنه يتدرب منذ سنوات على ممارسة الـ«باركور»، وهو نشاط بدني يعتمد على مجموعة من الحركات الوثب للانتقال من نقطة لأخرى، باستخدام القدرات البدنية بأكبر قدر من السرعة والسلاسة.

رامز ظهر في الفيديو يقف على سور، أعلى سطح مبنى، ويجري بشكل سلس وخطير في مشهد يحبس الأنفاس، وقد حرص الفنان الشاب على تحذير محبيه من محاولة تقليده في تعليق كتب فيه: «طب يا جماعة ده الدور ال ٣٦، لازم اوضح للكل محدش يحاول يعمل الحجات دى عشان خطر جدا، انا بتدرب باركور بقالى سنين عشان اوصل انى اعمل كده و اكيد فيه مجازفة كبيرة جدا، اوعوا حد يعمل كده بعد اذنكم، اه و استنوا الفيديو الكامل اخر الاسبوع».

يُذكر أن رامز سبق وتعرض لحادث خلال ممارسة لنشاط «الباركور»، حيث اصيب بكسر في الساق، وخضع لعمليتين، وهو ما ابعده عن الشاشة لفترة حتى استرد صحته ولياقته البدنية.

من ناحية أخرى، شارك رامز أمير خلال المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الاختيار» أمام النجم المصري أمير كرارة.