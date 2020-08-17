ميريهان حسين تستمتع بأجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - هربت الفنانة المصرية ميريهان حسين من طقس القاهرة الحار، واختارت أن تقضي أجازتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي، حيث البحر والهواء الطلق.

ميريهان حرصت على مشاركة متابعيها أجواء أجازتها بصور لافتة لها على شاطئ البحر، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادتها واستمتاعها بوقتها هناك، حيث اختارت الإطلالات الصيفية المثيرة، والتي كشفت اكتسابها للون خمري لبشرتها نتيجة التعرض لآشعة الشمي القوية، وقد تمنى الفانز للفنانة الشابة أجازة ممتعة.

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يُذكر أن ميريهان حسين تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي عُرض لها مؤخرا مسلسل مسلسل «ختم النمر»، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.

من ناحية أخرى، تحرص ميريهان حسين على التواصل مع محبيها عبر مقاطع فيديو طريفة، تستعرض فيها مهاراة التقليد، حيث نجحت في تقمص الكثير من النجمات، مثل أنغام، إليسا، مايا دياب، أصالة، سميرة سعيد، وغيرهن.