ساني ليون تحنفل بيوم الاستقلال الهندي على الشاطئ مع أسرتها

رنا صلاح الدين - قضت الممثلة الهندية ساني ليون بعض الوقت على الشاطئ مع زوجها دانيال ويبر، نشرت ليون صورة من الشاطئ عب حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتاماعي انستغرام.

في الصورة ، شوهدت نجمة الكبار السابقة وهي ترتدي سروالاً قصيراً وقميصاً أبيض، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية أنيقة وقبعة بيسبول، بينما كان زوجها ومدير أعمالها دانيال ويبر يرتدي شورتاً أسود.

كانت تقارير قد رصدت ليون مع دانيال وأطفالهما الثلاثة - نيشا ونوح وآشر، وهم يقضون الكثير من الوقت على الشاطئ، كما تستمر الممثلة في مشاركة الصور والفيديوهات والحكايات من نزهاتهم.

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سافرت ليون وعائلتها إلى الولايات المتحدة في مايو وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، شعرت أنهم سيكونون أكثر أمانًا في أمريكا مما كانوا عليه في الهند أثناء الوباء.

كانت ساني ليون قد تحدثت في وقت سابق عن أعمالها المثيرة السلبقة وعلاقة زوجها دانيال ويبر بالأمر، عن تسهيل وإدارته مهامها العملية خلال عملها بمجال الاباحية، مشيرة أنه ليس ديوثًا كما يعتقد البعض، لكنه رجل بمعنى الكلمة عل حد قولها.