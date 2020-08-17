نجوم ونجمات تعرضوا للخيانة الزوجية.. اعترافات وقصص مثيرة

رنا صلاح الدين - النجومية ليست حصنا منيعا كما يتصور البعض، فالنجوم أيضا يتجرعون آلام الخيانة مثل الأشخاص العاديون، وهذا ما حدث بالفعل مع عدد من الفنانات والفنانين أيضا الذين اعترفوا بتعرضهم للخيانة.

وما يثير الدهشة أن الخيانة لم تتعرض لها الفنانات فقط، بل أيضا الفنانين الذين تعرض بعضهم للاكتئاب بسبب ذلك.

وسيم ولكن!

الفنان مكسيم خليل أثار دهشة جمهوره حينما اعترف أنه تعرض للخيانة من قبل حبيبته التي كان مخلص لها، لافتًا إلى أنه تأكد من خيانتها بنفسه، وأن هذا الأمر سبب له أزمة نفسية وقتها.

مكسيم خليل

مكسيم أشار إلى أنه أصبح يتعامل مع هذه القصة ببساطة حاليا، وتجاوزها مع مرور السنوات.

النجم يوسف الخال اعترف أيضا أنه تعرض للخيانة، ورغم أنه تحفظ على ذكر التفاصيل إلا أنه قال إن خيانة المرأة مختلفة، حيث أن خيانتها تعني أنها انتزعت الرجل من قلبها تماما.

يوسف الخال

كما اعترف الفنان جمال سليمان بتعرضه للخيانة، وأكد أن ما حدث سبب له أزمة نفسية لبعض الوقت.

خيانة بالدليل

صدمة كبيرة تعرضت لها الفنانة إلهام شاهين عندما رأت بعينها خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى، مما جعلها تشعر بالاهانة، وانفصلت عنه بعد ذلك.

جمال سليمان

رانيا يوسف لم تتعرض للخيانة مرة واحدة بل 3 مرات اثنين قبل الزواج وواحدة من زوجها التي رأته يخونها، وأكدت أن ما حدث سبب لها صدمة كبيرة.

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الهام شاهين

الفنانة نجلاء بدر مرت بأزمة نفسية استمرت 6 شهور بعدما رأت خطيبها يخونها جسديا، وانسحبت وقتها في هدوء ورفضت أي نقاش معه.

نجلاء بدر

المطربة المصرية بوسي تعرضت للخيانة أكثر من مرة، حيث رأت زوجها مع راقصة فتحت لها بيتها، واعتبرتها صديقة لها.

بوسي المطربة

منة فضالي أشارت إلى أن خطيبها عادل حقي خانها قبل زواجهما بشهرين فقط مع فنانة أخرى صديقة لها، كما تعرضت للخيانة من قبل حبيبها ورأت رسائل على تليفونه جعلتها تتاكد من ذلك، ووقتها التقطت مفاتيح سيارتها وعندما حاول ان يستوقفها دهسته وكسرت له ذراعه.

منة فضالي

وأشارت أيضا الفنانة نيللي كريم أنها تعرضت للخيانة الزوجية، دون ذكر تفاصيل، حيث رفضت لأكثر من مرة أن تذكر أسباب انفصالها عن زوجها هاني أبو النجا.

واكدت الفنانة علا رامي انها لن تقع في فخ الزواج مرة ثانية، وذلك بعد أن تعرضت للخيانة من قبل زوجها.

الزوجة تعلم

الفنان أحمد آدم وعد زوجته قبل الارتباط ألا يخونها أبدا، ولكنه رغم ذلك لم يلتزم بذلك، وخانها اكثر من مرة، بحسب اعترافات له، مشيرا إلى أنها تسامحه على أفعاله.

كما اكد الفنان سمير غانم أنه قبل الزواج ضبطته الفنانة دلال عبدالعزيز يخونها، ولكنه بعد الزواج حاول يلتزم معها قدر الإمكان.

سمير غانم