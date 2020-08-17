شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بعد الـ 70 .. أرنولد شوارزنيجر يتجول بدراجته دون كمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر صاحب الـ 73 عامًا يحافظ بشكل جيد على صفحته، بشكل لا يمكن معه تصور أن تخطى العقد السابع من عمره بـ 3 سنوات، حيث رصدته عدسات الكاميرات مؤخرا، وهو يتجه في رحلة دراجته شبه اليومية، والتى تبدأ عادةً في حي سانتا مونيكا في لوس أنجلوس، حيث رافقته صديقته هيذر ميليجان، صاحبة الـ 45 عاما، والتى اختارت الانضمام إليه وبذلت قصارى جهدها لمواكبة شوارزنيجر، بحسب ديلى ميل.



أرنولد شوارزنيجر

ارتدى أرنولد شوارزنيجر ملابس رياضية وهى شورت أسود، وتي شيرت رمادي عليه حروف "الولايات المتحدة الأمريكية" وحذاء بني اللون، ونظارات شمسية أنيقة وهو يتجول في طريقه، كذلك ظهر شوارزنيجر، وهو لا يرتدى قناعات للحماية من فيروس كورونا.



شوارزنيجر مع صديقته

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وكانت عدسات المصوريين قد رصدت شوارزنيجر وزوجته ماريا شرايفر قبل أيام أثناء زيارتهم لابنتهما كاثرين بعد أن رزقت بطفلتها الأولى ليلي من زوجها كريس برات في لوس أنجلوس، حيث كشف موقع ديلي ميل عن ولادة كاثرين شوارزنيجر لطفلتهما الأولى من زوجها كريس برات، وقاما بتسميتها ليلى.



شوارزنيجر

وحرص شوارزنيجر قبل عدة أسابيع على تهنئة أبنته كريستينا، بعيد ميلادها، بكلمات رقيقة، موضحا أن قضاء أوقاته معها هو أكثر الأشياء المفضلة لديه.