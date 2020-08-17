أكثر صفة لا يفضلها أحمد فهمي في زوجته هنا الزاهد.. فيديو

رنا صلاح الدين - دخل النجم المصري أحمد فهمي في بث مباشر عبر حسابه على انستجرام، وحرص على الإجابة على أسئلة محبيه سواء الخاصة بحياته الشخصية أو الفنية.

ومن أبرز الأسئلة التي تلقاها فهمي كان يدور حول أكثر ما يعجبه وما لا يعجبه في زوجته، الفنانة المصرية هنا الزاهد، ليتبين أن الأخيرة هي منّ قامت بإرسال هذا السؤال لزوجها، حيث أجاب فهمي قائلاً: «أحب كل شئ فيها، ولكن أكثر ما لا يعجبني هو «الزن»، والدليل على ذلك هو أنها هي منّ قامت بإرسال هذا السؤال، وتقوم حالياً بالـ«زن» لأجيب على سؤالها».

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على جانب آخر، كشف فهمي عن وجود فكرة جديدة لعمل فني يجمعه بهنا، إلا أنه لن يبدأ في التركيز عليها إلا بعد انتهائه من تصوير الأعمال التي تعاقد عليها بالفعل.

يُذكر أن أحمد فهمي سبق وشارك هنا الزاهد بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» أمام محمد عبدالرحمن، وقد عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2019.

فهمي يواصل تصوير فيلمه الجديد «السقوط في حلم سوسن» الذي يشارك في بطولته أمام روبي، عمرو عبدالجليل، مايان السيد، أكرم حسني، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد فهمي، وإخراج أحمد الجندي، في الوقت الذس انتهى فيه من تصوير مشاهده كضيف شرف في فيلم «ديدو» لشقيقه الفنان كريم فهمي، كما أنه في انتظار عرض فيلمه الجديد «العارف عودة يونس» الذي يشارك في بطولته أمام الفنان المصري أحمد عز.