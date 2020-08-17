بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها تامر حسني.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني، بطريقة طريفة.

بسمة نشرت صورة تجمعها بتامرظهرا بها وهما مرتديان "تي شيرت" يحمل صوة تامر، ووجهت له تهنئة رومانسية، قالت فيها: "كل سنة و انت حبيبي".

الفنان المصري رد على تهنئة زوجته بتعليق أكثر رومانسية، حيث كتب: "كل يوم وانتي حبيبتي و روحي و عمري".

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يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد وجه رسالة شكر لجمهوره، الذين وجهوا له الكثير من رسائل التهنئة بعيد ميلاده.

تامر كتب، على حسابه الخاص بموقع "الفيس بوك": "كنت عايز أرد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري".

وتابع: "الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايماً وأصحاب كل سنة يعملوا لي مفاجأة من غير ميقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف وبضطر اتفاجيء تقديراً لمجهودهم".

وأضاف: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقراه وبسمعه منكم وبشكر كل أهلي وأصحابي وفريق عملي وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه وأمايا وآدم.. مليون شكراً يا أغلى الناس".