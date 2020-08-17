منى زكي تدعو جمهورها للتبرع لأطفال لبنان

رنا صلاح الدين - دعت النجمة المصرية منى زكي جمهورها للتبرع لمساعدة أطفال لبنان، وذلك بعد حادث الانفجار الذي وقع بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء 4 أغسطس.
منى نشرت صورة لمواطن لبناني يحمل طفلته بعد إصابتهما في الحادث ، وكتب عليها: "الأطفال في بيروت في حاجة ماسة للمساعدة.. تبرعوا الآن."
النجمة المصرية علقت، على حسابها بموقع "انستجرام: "كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم".
وتابعت: "لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".
يذكر أنه كان قد تم تنصيب النجمة منى زكي كسفيرة للنوايا الحسنة للطفولة بمنظمة اليونسيف، في شهر فبراير عام 2017، كما تم تنصيب أيضا زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة دنيا سمير غانم.
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