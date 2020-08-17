أحلام تدافع عن نادين نسيب نجيم بعد اتهامها باستغلال إصابتها لإجراء عمليات تجميل

رنا صلاح الدين - دافعت الفنانة الإماراتية أحلام عن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد أن اتهمها أحد المتابعين باستغلال إصابتها لإجراء عمليات تجميل بوجهها، وهو ما دفع نادين لسب هذا المتابع.

أحلام هاجمت هذا المتابع، وأكدت أن نادين ليست بحاجة إلى تجميل، حيث كتبت: " برافو عليها فعلا في ناس أشباههم ناس بس هم في الحقيقة حيوانات بشرية يعني نادين دمها في كل بيتها طلعت عشان تعمل تجميل وهي ملكة جمال مش بحاجة تجميل".

وأضافت: أقل من حقه هالكلام ولك العمى ناس بدون إنسانية حرام نادين ما بتساهل هالقسوة من هال... نادين قلبنا معك ولا يهمك بنحبك".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد انفعلت على متابع اتهمها باستغلال إصابتها في حادث انفجار مرفأ بيروت، لإجراء عمليات تجميل بوجهها.

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كتب المتابع تدوينة على "تويتر"، قال فيها: "الإزرقاق حول عينها متساوي على الميلتين.. هيي بتقول أنّو منخاره انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمّع دم مكثّف على اليسار؟".

وأضاف: "واضحة أنّها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل! لأن لمّا عرّضت حناكها آخر تجميل بهدلوها كتير العالم..هلّق حبّت توفّر عحالها البهدلة بالكذب والدجل".

نادين انفعلت على هذا المتابع، مؤكدة أنها لا تحتاج لإجراء عمليات تجميل، بقولها: "سكر تمك أحسن ما فرجيك كيف بخللي كل وجك مطحون ! بدعس بنص قلبك ولك العما بقلبكم العما ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية".

وتابعت: "ليش انا يا حيوان يا زبالة بحاجة تجميل ؟ ! تفو أمثالك لازم يكونوا تحت التراب بدل هل الشهداء ! تفو يا واطي".