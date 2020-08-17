شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا الدكتور عاطف عوض عميدا للمعهد العالى للباليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون قرار بإسناد مهمة عميد المعهد العالى للباليه للدكتور عاطف عوض مصمم الإستعراضات الشهير، حيث كان يتولى مهمة عميد المعهد كتيسير للأعمال فقط منذ أكثر من عام، لكن صدر قرار أمس الأحد بتوليه المهمة رسميا.

الدكتور عاطف عوض مصمم استعراضات شهير وشارك في العديد من الأعمال الهامة منها مؤخرا مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع املاكه على بناته الثلاثة ولإن ابنته الصغري لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غيرأن ابنتيه الكبيرتان تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردا والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

وشارك بالتمثيل في مسلسل كاريوكا بشخصية ايزاك وهو العمل الذي يتناول السيرة الذاتية للراقصة الراحلة تحية كاريوكا، وهو بطولة وفاء عامر وفادية عبد الغنى وتامر عبد المنعم، ومن إخراج عمرو الشيخ.