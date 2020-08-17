شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش: السوشيال ميديا تبعدنا عن العادات والتقاليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامى عياش عن كواليس أغنيته " وبحب الناس الرايقة " مع الفنان الكبير أحمد عدوية قائلا، " كان الملحن محمد يحيى رافض رفض تام أن أغنى هذه الأغنية ، لأنه كان يرى أنها لم تشبهنى فقد أعتدت على اللون الكلاسيكى ، ولكنى أصريت أن أسمعها وعندما سمعتها قلت له سأغنيها وطلبت أن يغنى مع الفنان الكبير أحمد عدوية ، فقال لى محمد يحى أنه لم يغنى منذ فترة كبيرة وإذا فكر فى الغناء سيغنى مع ابنه فقلت له سيعتبرنى ابنه وبالفعل تحدثتا إليه وبعد أسبوع انتهينا من تصوير الأغنية". وأضاف عياش، "أنا أعشق أحمد عدوية منذ صغرى وكنت أريد أن يتعرف عليه الشباب اللبنانى الذى لم يسمعه". .

وقالت الفنانة هنا شيحة أثناء إستضافتها مع الفنان رامى عياش فى برنامج سهرانين على قناة On ، مع الفنان أمير كرارة ، أنها تحب السوشيال ميديا وفى نفس الوقت لا تحبها فهى سلاح ذو حدين وقالت أحبها لأننى أستطيع أن أطرح فيها أفكارى وأرائى ولكن ما أكرهه فيها التدخل فى الحياة الشخصية ، فهناك الكثير يتدخل بشكل غريب فى حياتنا الشخصية وهذا أمر يضايقنى لذلك لم أعد أنشر فيها أشياء تخص حياتى الشخصية بالإضافة إلى أننى أصبحت أؤمن بالعين فصورة على السوشيال من الممكن أن تتسبب فى مشاجرة .

أما الفنان رامى عياش قال،" أنا لا أحب السوشيال ميديا ، فالسوشيال ميديا تبعدنا عن العادات والتقاليد والأرض والرجولة ، وأنا أبن الجبل ومن المسلمات لدينا أن الواجب واجب لا نستطيع أن نعزى أو نقدم المعايدات على الواتس أب أو أى مواقع تواصل الإجتماعى ، فأنا يوميا أحضر أفراح وواجبات ولكن شئنا أم أبينا السوشيال ميديا هى شر لابد منه فلابد أن نستخدمه بشكل معتدل ولا نفرط فيه .

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وقالت الفنانة هنا شيحة أحب الحيوانات جدا وأربى فى منزلى ثلاثة كلاب وقطة ولكنى دائما أحرص على أن تكون الكلاب خارج المنزل فى الحديقة والقطة داخله لأن القطط تستطيع أن تنظف نفسها ومكانها على عكس الكلاب ، ومن جانبه أكد الفنان رامى عياش أيضا أنه يحب تربية الكلاب ، وأن من هواياته المفضلة هى الصيد وبالأخص صيد الحيوانات وليس صيد الطيور ، ومن طقوس الصيد أن نصعد الجبل لمدة عشر أيام كرحلة صيد ، وأحيانا نصعد الجبل بسكينة فقط ونبدأ بالجرى وراء الحيوانات أو عمل فخ لهم .

وسأل الفنان أمير كرارة الفنانة هنا شيحة مازحا هل مازلتى تفهمى الإفيهات متأخرا ، قالت نعم فأنا أتذكر فى مسلسلى مع النجم محمد هنيدى عندما كان يقول أى إفيه كوميدى كان الجميع يضحك إلا أنا ففى البداية أعتقد أننى أقصد ذلك ولكننى تحدثت إليه جانبا وقلت له أنى لدى مشكلة فى فهم الكوميديا ، وأعتاد بعدها على الأمر .