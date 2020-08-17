شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تنتهى من تسجيل أغنيتها الجديدة "أوبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة رنا سماحة، من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أوبا"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن تصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب ولكن بعد الاستقرار على المخرج الذى سيقوم بإخراجه ليتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت آخر أغنيات المطربة رنا سماحة أغنية "تعيش يا لبنان"، والتى طرحتها لإهدائها للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

كما طرحت "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.