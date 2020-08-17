شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت عمر الحريرى تروى كواليس صورة أبناء نجوم فيلم "سكر هانم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ميريت عمر الحريرى ابنة الراحل عمر الحريرى كواليس صورة أبناء نجوم فيلم سكر هانم التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من المخرج خالد جلال لحضور مسرحية سينما مصر لتكريم اسم والدها، والاسكتش كان لفيلم سكر هانم.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، على فضائية "cbc"، مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، اقترحت حضور أبناء نجوم الفيلم ودعتهم لحضور المسرحية، وبعد التكريم تم التقاط الصورة بنفس ترتيب صورة الفيلم.

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وتابعت: "عملنا جمعية عام 2016 أبناء فنانى مصر، لإحياء تراث الفنانين العظماء، مرتبطين ببعض جدا وواخدين المدد من آبائنا كانوا كلهم أصحاب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ماضى توفيق الدقن"، مضيفة أنها دشنت هاشتاج "صورة في برواز" وعندما نشرت الصورة أخذت انطباعا كبيرا، وهو ما أسعدها لحب الجماهير هؤلاء النجوم.

وذكرت أن الحياة قديما كانت سهلة وبسيطة وراقية جدا، وهذه كانت شخصية الفنان عمر الحريرى، مردفة: "اتقدملى العريس في كواليس المسرح أيام مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، وعند تحديد موعد الخطوبة كان يوم الثلاثاء لأنه أجازة المسرح".

واجتمع أبناء نجوم فيلم "سكر هانم" من جديد في صورة مميزة، نشرتها ميريت ابنة النجم الراحل عمر الحريرى، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، جمعت بها أبنة الفنان عبد المنعم إبراهيم وحفيد الفنان كمال الشناوي وابنة الفنان محمد شوقي، وعلقت ميريت علي الصورة قائلة: "صورة في برواز.. صورة مميزة بالنسبة ليا فهي تعتبر تواصل الأجيال اسمنا أبناء (سكر هانم) في الصورة من اليمين بنفس ترتيب صورة فيلم سكر هانم مع حفظ الألقاب للمحترمين..اخواتي إيمان محمد شوقي.. ميرت عمر الحريري.. عمر علاء كمال الشناوي.. سمية عبدالمنعم إبراهيم.. شكرًا لتواصلكم الدائم".