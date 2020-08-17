شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مداعبا هنا شيحة: أنتى أوحش صوت سمعته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا شيحة، أثناء استضافته فى برنامج سهرانين على قناة On مع الفنان أمير كرارة: "أحب السهر جدا، ولكن مع متغيرات الحياة أصبحت أسهر قليلا حتى عندما ينام أبنائى مبكرا لا أستطيع السهر ويغلب على النوم لأننى أستيقظ مبكرا جدا، وداعبت الفنانة هنا شيحة الفنان أمير كرارة والفنان رامى عياش الذى حلّ ضيفا على البرنامج أيضا، وطلبت منهما أن تغنى ورد عليها أمير قائلا: "أنتى أوحش صوت سمعته فى حياتى"، وبالفعل قامت بغناء أغنية باللغة الإنجليزية .

وقال الفنان رامى عياش إنه ليس من هواة السهر والأماكن الصاخبة، فالسهر المفضل له فى الأماكن الهادئة مثل السينما والمطاعم، وعن تقضية يومه قال: "عندما أستيقظ أذهب لمكتبى بجمعية (عياش الطفولة) وهى جمعية أنشئت لتعليم الأطفال بالمجان ولها فرع آخر بدولة المغرب وقريبا جدا سيفتتح لها فرع بمصر، وهذا المشروع بدأته منذ 14 عاما، ويعمل به جميع عائلتى، ولم أبدأ عملى فى الفن قبل الساعة السادسة من يومى".

وأضاف الفنان رامى عياش أثناء استضافته فى برنامج سهرانين على قناة On مع الفنان أمير كرارة: "ألبومى الأخير (قصة حب) أحبه الجمهور وكانت الأغانى الخفيفة التى احتوى عليها قريبة من قلوبهم، وقد وصلت أغنى (قصة حب) لما يقرب من 3 ملايين مشاهدة".

وعن مسلسله "أمير الليل" قال هو مسلسل 77 حلقة، واستمتعت جدا بالتمثيل، فبالرغم من أنه مهنة متعبة جدا إلا أننى أحببته وأصبح له مكانة كبيرة فى قلبى، وأحضر الأن لمسلسل جديد، وانتهيت كذلك من تصوير فيلم مصرى لبنانى ولكن قدمت فيه دور مطرب الآخر الذى لم أحبذه، فأنا لا أحب أن يرانى الناس كما اعتادوا على ففى التمثيل أحب تقديم كركترات".