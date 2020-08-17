شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: كنت خايف من الشغل مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر، بأن الفنان محمد رمضان ممثل قوي جدا ويحب شغله وهو لمس هذا الأمر عندما عمل معه في مسلسل البرنس، مؤكدا، كنت خايف وانا رايح أشتغل معاه بسبب الكلام والاشاعات اللي بتطلع عليه ولكن اكتشفت انه عكس كل الكلام اللي اتقال عليه وحبيت الشغل معاه".

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وأضاف أحمد زاهر خلال لقائه في برنامج lite show المذاع عبر شاشة قناة الحياة، عودة ليلي بنتى للتمثيل كان بسبب ياسر جلال بعد أن طلب منى أن تكون بنتى في المسلسل قلت له مش حابب، وقلتله خليها لما تروح الجامعة قالي بس اقرأ الورق ولما قريت مقدرتش ارفض"، مشيرا إلى أنها حققت نجاح كبير مع الجمهور وبعيد عني ودي اهم حاجة علشان محدش يقول واسطة.

يشار إلى أن أحمد زاهر، شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل"البرنس"، بجانب الفنان محمد رمضان، محمد علاء، روجينا، اللبنانية نور، نجلاء فتحي، رحاب الجمل، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، فيما ينتظر زاهر عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7" ويشارك فى بطولت بجانبه نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين، ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.