شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد زاهر: ملك بنتى ممثلة أقوى من ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد زاهر، بأن ابنته ملك ستعود قريبا جدا التمثيل مثلما فعلت ليلي ابنته، مؤكدا أن ملك ممثلة أقوى يمكن من ليلي بتعيش أوي في الدور زيي.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج lite show الذي يتم اذاعته عبر شاشة قناة الحياة، أنا بتذكر لها مشهد زمان من مسلسل الحارة أبهر المخرج سامح عبدالعزيز حيث قال، سامح عبد العزيز صفق لها وقالها ايه يابنتي انتي ملبوسة".

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جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر، أعلنت مؤخرا عن عودتها التمثيل مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر وأحمد زاهر وادوارد والمسلسل من المقرر أن يبدأ تصويره يوم الخميس المقبل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.