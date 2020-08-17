"الإسكندرية السينمائي" يعلق على خلافه مع "شرم الشيخ" حول تكريم عزت العلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي تكريم النجم عزت العلايلي في دورته المقبلة، وفور إعلان تكريمه، خرج مهرجان شرم الشيخ ليكشف أنه سبق وأعلن تكريم "العلايلي" في دورته المقبلة.

وأصدر الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بيانا جاء فيه: "تتسم العلاقة بين الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي تنظم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وبين كل من يعمل بالوسط السينمائي والثقافي بالتعاون الوثيق والاحترام المتبادل وتقديم الدعم اللازم من خبرات وإمكانيات، ومن بين هذه المؤسسات "مؤسسة نون" التي تنظم مهرجان شرم الشيخ السينمائي".

وتابع الأمير أباظة في بيان له: "في هذا الإطار أعلن أنني فوجئت بمكالمة من الكاتب الصحفي الصديق جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ، بعد نشر خبر عن إهداء الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط للفنان الكبير عزت العلايلي، تقديراً لدوره الكبير ومسيرته الإبداعية في السينما المصرية والعربية، يخبرني من خلالها أن مهرجان شرم الشيخ كان قرر تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي، وأنه تم إعداد كتاب لإصداره في دورة المهرجان، وهو ما تعجبت له متسائلا عن أي دورة يقصد الأستاذ جمال، حيث إنه منذ الإعلان عن تأجيل دورة مهرجان شرم الشيخ هذا العام 2020 بسبب جائحة كورونا لم يتم الإعلان بعدها عن أي موعد جديد لإقامتها".

وأضاف: "أحب أن أؤكد أنني لا أعرف بالتأكيد ولم يخطر على بالي أن مهرجان الإسكندرية يتعدى على اختيارات أحد بتكريمه لأحد كبار الممثلين المصريين، كما أننا لم نعرف أن الدورة الملغاة من مهرجان شرم الشيخ ربما يتم إقامتها في نهاية هذا العام، خصوصا وأن الصديق العزيز جمال زايدة يتحدث معي بشكل دائم، ولم يذكر لي في أية مكالمة أي شيء عن إقامة الدورة هذا العام، وآخر هذه المكالمات كان نهاية الأسبوع الماضي".

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واستكمل: "وأؤكد أنني طلبت من الصديق جمال زايدة أن نفكر معاً في حل، إلا أنني فوجئت به ينشر بيانا يتهم مهرجان الإسكندرية بإساءة العلاقات مع مهرجانه وأشياء أخرى لا أرغب في التعليق عليها".

كما جاء في البيان: "أما قصة اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى لتكريمه في دوره مهرجان الإسكندرية هذا العام فبدأت عندما اجتمعت هيئة مكتب المهرجان للتداول في اسم الفنان الكبير الذي سيتم إهداء الدورة القادمة له، ووقع الاختيار بالإجماع على الفنان عزت العلايلي، ولم يذكر أي من الحاضرين أن هناك مهرجانا آخر سوف يكرم الفنان الكبير".

وتابع: "عندما تم التواصل مع الفنان الكبير لإخباره بالأمر أبدى ترحيبه بالفكرة ولم يذكر أن هناك مهرجانا آخر قد وعده بالتكريم أو اتفق معه عليه، وتم إعلان الخبر الذي قوبل بارتياح كبير من الجميع، عدا الأصدقاء في مهرجان شرم الشيخ".

واختتم البيان: "في النهاية فإن الأمر يخص الفنان الكبير عزت العلايلي الذي يستحق التكريم من كل مهرجانات مصر لا من الإسكندرية أو شرم الشيخ وحدهما، وهو صاحب الحق الوحيد في قبول أو رفض أي تكريم".

وكان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط قد أعلن عن تكريم النجم الكبير عزت العلايلي في الدورة الـ 36، والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل وتحمل اسم النجم الكبير.