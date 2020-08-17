ياسمين صبري في سيارة فارهة وريم سامي بإطلالة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارة فارهة. أسما شريف منير نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها. آية عبد الله نشرت المطربة آية عبد الله صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال. جيسي عبدو نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ. ريم سامي Advertisements نشرت الفنانة الشابة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. سعد لمجرد نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهوره. صبا مبارك نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" أنيق. عبير صبري نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" على رأسها. هاني عادل نشر الفنان هاني عادل صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها يستمتع بأشعة الشمس. هايدي موسى نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد المطاعم.

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