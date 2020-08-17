محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حجاج عبدالعظيم، على تقديم الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الذي وافق اليوم الأحد 16 أغسطس.

ونشر "حجاج" صورة له بملابس مموهة، عبر حسابه بموقع إنستجرام، موجها رسالة لجمهوره: "تحية وإحترام من القلب لكل أحبائي وأصدقائي وزملائي وأهلي، لكل من هنوني بعيد ميلادي، يلا لبستلكم مموه".

يذكر أن حجاج عبد العظيم، شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" وهو من بطولة صلاح عبد الله، حمدي الميرغني، محمد أسامة (أوس أوس)، انتصار.

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كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاده ..حجاج عبدالعظيم لجمهوره: "لبستلكم مموه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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