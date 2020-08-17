فيديو| أمير كرارة يستضيف نجل السقا في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أمير كرارة، مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهر "كرارة" في الفيديو مع حمزة السقا النجل الأصغرللفنان أحمد السقا من منزله، وقال: "النهاردة بقى منورني في بيتي واحد أنا بحبه جدا الغالي ابن الغالي حمزة السقا". ويستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، ومن تأليف إخراج محمد سامي. يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي

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