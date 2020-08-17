لهذا السبب .. محمد عبد الرحمن يشكر حمدي الميرغني

وجه الفنان محمد عبد الرحمن رسالة شكر لصديقه وزميله الفنان حمدي الميرغني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر محمد عبد الرحمن صورة وظهر من خلالها برفقة حمدي الميرغني، أثناء كواليس تصوير مسلسل جمجوم وبم بم، وعلق عليها قائلًا: مسك الختام.. شكرًا لاخويا النجم حمدي الميرغني نورتنا وشرفتنا في مسلسل جمجوم وبم بم. شكرًا لاخويا النجم حمدي الميرغني نورتنا وشرفتنا في مسلسل جمجوم وبم بم. Advertisements ومن ناحيتها رد عليه حمدي الميرغني قائلًا: مبرووووووك ياخويا المسلسل تحفة والله بجد وربنا يكرمك في اللي جاي ينجح أكتر وأكتر. يذكر أن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم و بم بم، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أوس أوس، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد التاجي، أيتن عامر، شيكو، رجاء الجداوي، هشام ماجد، حسن وائل، لبنى محمود، مفيد عاشور، هلا السعيد، ويزو، بدرية طلبة، شيماء سيف، أسامة عبدالله، أحمد عبدالنبي، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا. ، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أوس أوس، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد التاجي، أيتن عامر، شيكو، رجاء الجداوي، هشام ماجد، حسن وائل، لبنى محمود، مفيد عاشور، هلا السعيد، ويزو، بدرية طلبة، شيماء سيف، أسامة عبدالله، أحمد عبدالنبي، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا.

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