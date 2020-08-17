تراند اليوم : إتفرج.. دينا الشربيني تثير إعجاب متابعيها وهي تقود دراجة “سكوتر”

تحاول الممثلة المصرية دينا الشربيني​ قدر الإمكان الاستفادة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

وقد رصدها محبوها أثناء ركوبها دراجة نارية “سكوتر” متجولة بها وقد بدت في غاية السعادة وتم تداول الفيديو بشكل كبير بين متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت دينا قد ظهرت من خلال عدة صور مؤخراً مع عدد من معجبيها، بالإضافة إلى صور مع المخرج حسام الحسيني، ونالت إطلالتها إعجاب محبيها ممن أثنوا عليها.

من ناحية أخرى أعلن الفنان ​عمرو دياب عن أغنيته الجديدة “أماكن السهر”، التي سيطرحها قريباً بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالي، وتبدو دينا في الكليب وقد حملها عمرو دياب على البحر أثناء التصوير، والتي اعتمدت خلاله الشعر الأشقر الطويل بعد أن كانت بدت الأسبوع الماضي بشعر قصير باللون نفسه.