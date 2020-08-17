تراند اليوم : إصابة شقيقة شارون ستون وزوجها بفيروس كورونا

أعلنت النجمة الأميركية الشهيرة ​شارون ستون أن شقيقتها وزوجها مصابان بفيروس كورونا.

وكشفت النجمة الأمر من خلال صورة لشقيقتها كيلي من داخل المستشفى وأرفقتها بتعليق :”أختي كيلي ، التي لديها مرض الذئبة بالفعل ، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية”، وتابعت :”لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج..هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك “.

واختارت شارون أن تنشر صورة أخرى لكيلي وزوجها بروس وطلبت من متابعيها الدعاء لهما وإضاءة الشموع”.