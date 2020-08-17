تراند اليوم : ببطن عاري وضهر مكشوف .. شاهد نسرين طافش في حمام السباحة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نسرين طافش، في الصورة بإطلالة جريئة ، حيث ظهرت بتوب مكشوف البطن ، وبنطلون جينز ، امام حمام سباحة .

وعلقت نسرين طافش علي الصورة قائلة :” إننا محكومون بالأمل .. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ .

وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان “الوجه الآخر”، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.

كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل “بحر”.