تراند اليوم : شاهد.. “بنفس التيشيرت ” تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاده

إحتفلت مصممة الأزياء ​بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري ​تامر حسني، والذي يوافق يوم 16 آب، على طريقتها إذ نشرت بسمة عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بزوجها، ظهر فيها الثنائي بالملابس عينها ،وهي عبارة عن T-shirt عليها صورة تامر حسني. وعلّقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة: “كل سنة وأنت حبيبي”.

وكان الفنان المصري تامر حسني قد وجه مؤخراً رسالة إلى جمهوره بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، كاتباً: “كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري.. الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص، بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايماً وأصحاب كل سنة يعملوا لي مفاجأة من غير ميقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف وبضطر أتفاجيء تقديراً لمجهودهم”.