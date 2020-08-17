تراند اليوم : قريبا .. الدوزي يعلن عن ألبومه الجديد

كشف الفنان المغربي ​عبد الحفيظ الدوزي يعكف حالياً على إنهاء تحضيرات ألبوم غنائي جديد من المتوقع أن يعلن عنه قريباً.

وسيضم الألبوم عدداً من الأغاني المتنوعة بألوان موسيقية مختلفة وسيطرحها بشكل تدريجي على طريقة السينغل.

يشار إلى أن الدوزي اشتهر بإصدارات غنائية ناجحة بما خص موسيقى الراي نذكر منها “ديك الدار العالية”، “غيابك طال”، “مازال شاكة فيا” و “رواحي ليا”، كما طرح عدداً كبيراً من الأعمال المميزة على طريقة الفيديو كليب والتي نالت نسب مشاهدة عالية منها :”آمر”، “أول حب”، “الموجة”، “حسدوا ولا غيرو” ، “لك قلبي”، “خلوها تهضر” و”خليك معايا”.