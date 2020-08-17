شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو للتبرع من أجل ضحايا انفجار بيروت: قلبى مع كل لبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى التبرع من أجل دعم ومساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت في الآونة الأخيرة.



دنيا سمير غانم عبر تويتر

وغردت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم: "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

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من جانبه، طالب الفنان أحمد حلمى بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة الأطفال بعد حادث انفجار بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، موضحا أن لبنان من أجمل بلدان العالم يواجه كارثة لم يرها من قبل في تاريخه.

وكتب الفنان أحمد حلمى، عبر حسابه بموقع تويتر: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كدة. لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

كما طالبت النجمة مني زكي بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".