شكرا لقرائتكم خبر عن 313 عرضا مسرحيا تقدمت لمسابقات التجريبى 2020.. ولجان المشاهدة تواصل عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان المشاهدة والاختيار الخاصة بالدورة الحالية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، عملها عقب إغلاق باب التقدم وتلقى طلبات الفرق الراغبة فى التنافس على جوائز مسابقاته الثلاث، وقال د. علاء عبد العزيز سليمان، رئيس المهرجان، إنه من المقرر إعلان نتائج لجان المشاهدة والاختيار خلال أيام، وأضاف أن عدد المتقدمين للمشاركة فى المهرجان عند إغلاق باب تلقى الطلبات 313 عرضا لفرق مصرية وعربية وعالمية توزعت على مسابقات المهرجان الثلاثة كالتالى.

ففى مسابقة "مسرح الحظر" بلغ عدد المتقدمين 54 عرضا مسرحيا بينها 19 عرضا مصريا، بينما تقدم للمنافسة على جوائز مسابقة "العروض المصورة" 172 عرضا مسرحيا بينها 96 عرضا مصريا، وبالنسبة لمسابقة العروض المصرية الحية، وهى المسابقة التى استحدثتها إدارة المهرجان عقب تخفيف القيود الاحترازية، فقد تقدم لها 87 عرضا من جهات إنتاجية متعددة.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدورة الحالية للمهرجان فى الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، متنوعة بين ما هو حى ضمن شروط الإجراءات الاحترازية، وبين ما هو "أون لاين" استجابة لواقع العالم عقب جائحة كورونا، فى تجربة هى الأولى من نوعها مصريا خلال العام الحالى، وإن سبقتها تجارب عالمية قررت مواجهة تحدى العزل، والإجراءات الاحترازية عبر الاستفادة من المنجز التقنى، واستغلال الشاشات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بوصفها "فضاء بديلا" فى اللحظة الراهنة .