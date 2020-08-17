شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: أستعد للمشاركة فى عمل سينمائى كبير خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إنه يستعد الآن للمشاركة فى عمل سينمائى كبير فى الفترة المقبلة، رافضا الإفصاح عن تفاصيله، أو اسمه، وذلك خلال تصريحات إعلامية، ونعى "العلايلي"، سناء شافع، والفنان سمير الاسكندراني، والفنانة القديرة شويكار، موضحًا أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع الراحل سمير الاسكندراني، وعلاقته به أيضًا جيدة، وكذلك سناء شافع، موضحًا أنه كان ودوداً وقريبا من كل أحبائه.

وأشار الفنان القدير، إلى أن رحيل شويكار كان مؤثرًا للغاية، وأنها كانت فنانة ودودة وقريبة من الجميع وشديدة البساطة، مضيفا: "دى سنة الحياة ولا يمكن لأى شخص الاعتراض على قضاء الله".

وشهدت الساحة الفنية فى الساعات الأخيرة تسابقًا بين إدارة مهرجانى شرم الشيخ ‏والإسكندرية السينمائيين لتكريم الفنان عزت العلايلى، بعد إعلان مهرجان الإسكندرية إطلاق اسم العلايلى ‏على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت إدارة ‏مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على برنامج ‏الدورة الرابعة وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت ‏العلايلى فى وقت سابق.‏

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من جانبه رد الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية على تلك الاتهامات فى ‏تصريحات لـ"الخليج 365" وقال إنه فوجئ بتصريحات الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏بنيته تكريم الفنان عزت العلايلى، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه إلغاء الدورة ‏الرابعة من مهرجان شرم الشيخ التى كان من المقرر عقدها يونيو الماضى بسبب ‏كورونا، وبالتالى لم تستطع إدارة المهرجان تكريم عزت العلايلى، لذلك فكر مهرجان ‏الإسكندرية فى تكريم الفنان القدير فى دورته المقبلة.‏

وأضاف الأمير أباظة أنه يتحدث بشكل شبه يومي مع الكاتب الصحفى جمال زايدة ‏ولم يخبرنى بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ديسمبر بدلا من يونيو.‏

وأكد أباظة أن الأمر متروك للفنان عزت العلايلى فأيا كان قراره سنرحب به، لافتا ‏إلى أن آخر مكالمة جمعتهما أكد فيها العلايلى موافقته على تكريمه من مهرجان ‏الإسكندرية .‏

وشدد أباظة أنه لا يعلم بأمر إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ فى ‏ديسمبر وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو تأجيله بسبب كورونا دون تحديد موعد ‏لإقامته، فى النهاية عزت العلايلى يستحق أكثر من تكريم.‏