بأمر توم كروز.. "أوسكار في الجري" للممثلة أنابيل واليس

كشفت الممثلة الإنجليزية أنابيل واليس، أن الممثل الأمريكي توم كروز يرفض السماح لزملائه بالركض معه في موقع تصوير أفلامه.

وأوضحت، أن "كروز"، الذي يشتهر عالميًا بتنفيذه مشاهد الأكشن في أفلامه بنفسه، عداء ممتاز، لذلك لا يسمح لأحد بمشاركته مشاهد الجري لأنهم لن يستطيعوا مواكبته.





وفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، فإن الممثلة أنابيل واليس ذكرت أن "كروز" رفض أن تجري معه خلال تصويرهما فيلم The Mummy "المومياء" سويًا، إلا أنها أجبرته على كسر قاعدته.

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وتابعت: "ممثل ممتاز ولديه قواعده الخاصة بحكم كونه ممثلا رفيع المستوى، لذلك اضطررت إلى إقناعه بمشاركتي مشهد أكشن بعد أن شاهدني أجري بمفردي".





وقالت: "كنت أستعد على جهاز الركض كلما دخل كروز موقع التصوير كي يشاهد مدى قوتي وجدارتي ويسمح لي بالجري معه، وأخيرًا وافق، لقد كان الأمر أهم من الأوسكار بالنسبة لي".

في الوقت ذاته، يستكمل كروز تصوير الجزء السابع من سلسلة "المهمة المستحيلة"، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر تخوفًا من فيروس كورونا المستجد.



