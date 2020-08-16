شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: احنا نستاهل اللى بيحصل فيها وما كنا بنتعلم خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، استيائها الشديد من اهتمام الكثيرين بالأمور التي وصفتها بالتافهة على مواقع التواصل الاجتماعى على حساب المصائب الكبيرة الموجودة في بلادهم.

وقالت: "لو ركزنا بالشعوب رح نلاقي كل شعب عندو مشاكل بدو عمر فوق عمرو لتنحل وتنتهي بس الشعب كل همه بس إنستجرام وفيس بوك ومين زفت مع مين وهيدي كذابة وهيدا ممثل".

وأضافت هيفاء وهبي عبر خاصية الاستورى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "العالم بعدا تحت الأنقاض وإنتو همكم تغنوا كايروكي على مصايبنا.. نحنا شعوب بتستاهل اللي عم بيصير فيها ما كنا نتعلم من كل هالفترة اللي مضت انه ربنا صار باعت مليار رسالة بس لأ!! التفاهة أهم !النميمة أهم!! الشماتة أهم!! تركيب الرموش بهيدي الطريقة أهم!! وتفاهة ما بعدا تفاهة !! والسراق تمام والمسروق بيستاهل".



هيفاء وهبي عبر انستجرام

وتابعت: "اللي مفكر حاله صحفي ويتورط مع الأغبياء وينشر حيالله شي حتى لو الخبر مأخوذ من سطل زبالة!! وفلان قال وفلانة ردت وللقرف بقية.. لأ على فكرة عنا مصيبة لبنانية كبيرة وبعدنا عايشينا وإذا أنت نسيت فهيدا شأنك بس ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلصنا وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتا ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على إني ساكتة وما عندي علم لا بس مش وقتها.. ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلّصنا وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتها ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على أني ساكتة أو عندي علم لا بس مش وقته".

على صعيد آخر، تحقق النيابة العامة في شمال الجيزة في البلاغ المقدم من جانب دفاع الفنانة هيفاء وهبى والذي يتهم مدير أعمالها السابق محمد وزيري بتزوير عقد زواجه العرفي من الفنانة اللبنانية، كما اتهم الشهود على العقد بالتزوير.

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كان ياسر قنطوش المحامي حرر محضرا اتهم فيه محمد وزيري بالتزوير في عقد زواجه العرفي من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونشره في محاولة لإثبات زواجه.

وقال قنطوش، في بلاغه الذي حمل رقم 3666 لسنه 2020 إداري الدقي، إن وزيري قام بمعاونة شقيقه عبد الرحمن وشاب يدعى "كريم.ف" بتزوير عقد الزواج لإثبات زواجه من موكلته.

كان قاضى غرفة المشورة بمحكمة استئناف الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من جانب محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، على تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان، واستمرار الحبس.

وتم القبض على محمد وزيرى، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانونى ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضى، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.