شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك برفقة طفلتيه فى صور جديدة: حصلت على هذه الندبة عندما صارعت ديناصورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة برفقة طفلتيه، كما نشر حوارا مقتطفا مع ابنتيه، حيث قال لها: "لقد أصبت بهذه الندبة عندما حاربت ديناصورا ضخما ومخيفا"، فيما ردت تيا قائلة: "حقا؟"، فأجاب "نعم".



داوين جونسون (1)

فيما قالت جازي: "لكن يا أبي اعتقدت أن الديناصورات لم تعد على قيد الحياة؟"، وهنا رد الصخرة قائلا: "حسنًا.. إن والد الديناصور الذي قاتل هو أمر خاص جدًا"، فيما دخلت تيا في الحوار قائلة: "ما اسمه؟"، وهنا رد ذا روك: "أه.. من يريد الآيس كريم".



داوين جونسون (2)

وفي وقت سابق ظهر النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، في أحدث صورة له وهو يتوسط المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة nbctitangames، المقرر عرضها غداً عبر شبكة قنوات NBC الأمريكية.

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ونشر ذا روك صورة له وهو يتوسط المتأهلين في مسابقة المصارعة الشهيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشيد بنجاح الموسم الجديد بالرغم من الأزمة الأخيرة التي عاشها المتنافسين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما حرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لمدرسة زميلته خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

ذا روك لم يكتف بمجرد رسالة يكتبها على تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.

وكان النجم العالمى داوين جونسون قد شارك متابعيه وجمهوره، خلال الفترة الأخيرة بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016.