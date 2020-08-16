شكرا لقرائتكم خبر عن كليب WAP لـ كاردي بي وميجان ذا ستاليون يحقق 99 مليون مشاهدة فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من سلسلة إثارة الجدل التى تسبب فيها كليب "WAP" بعد ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بعدد من لقطات العمل، إلا أن كليب نجمتي الراب كاردي بي وميجان ذا ستاليون يحقق النجاحات.

واستطاع أن يحصد كليب "WAP" نسبة مشاهدة ضخمة على موقع الفيديو "يوتيوب" وصلت إلى أكثر من 99 مليون مشاهدة وذلك خلال 10 أيام فقط من إطلاقه.

وما لفت الأنظار أن الكليب لاقى تفاعلا على يوتيوب بين الكثيرين من عشاق موسيقى الراب فقد نال إعجاب 3.1 مليون شخص، بينما لم يجد إعجاب 459 ألف شخص.

يذكر أن حالة من العضب انتابت محبى ومعجبى النجمتين كاردي بي وميجان ذا ستاليون والسبب حقا غريب وغير متوقع، وهو ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلي جينر بكليب نجمتي الراب الأخير، والذي حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب في قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما في ذلك نورماني وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبي روز يتجولون في عدد من قاعاته.

فبعد مرور دقيقة و 45 ثانية من الكليب تظهر كيلي جينر مرتدية ثوبا ذا تصميم مثير " leopard print "، وجاءت فكرة الاعتراض على وجود جينر لعدة أسباب وأبرزها أنها تحاول السطو على ثقافة السود، كما تعرضت لانتقادات عديدة بسبب ذهابها إلى النوادى وقضاء السهرات خلال فترة انتشار الاحتجاجات بشتى أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد أحد ضباط الشرطة، لذا فإن ظهورها في الفيديو أثار موجة من الغضب وهو ما أكده موقع "إنسايدر"، كما ظهرت عدد كبير من المطالبات بضرورة حذف مشاهد كيلي جينر .

Advertisements

وجاءت إحدى التعليقات أن وجود كيلي جينر لم يكن ضروريا بالكليب، وكان على القائمين على الكليب إخبار نجمة "سمراء البشرة" بدلا من كيلي لأن الفيديو سلط الضوء على "التمييز الأنثوي ضد ذوات البشرة السمراء".



من الكليب (1)



من الكليب (2)