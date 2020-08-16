شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الصيف مع نجوم زمان.. هند رستم وفقت راسين فى الحلال على شط إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون لبعض المواقف والمفارقات على الشواطئ وفى المصايف وتظل هذه المواقف عالقة بأذهانهم يتذكرونها طوال حياتهم كلما هلت عليهم شهور الصيف أو ذهبوا للمصايف، وكان نجوم الزمن الجميل يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات خلال قضاء أجازة الصيف أو على الشواطئ وفى المصايف، ومن بين هذه االمواقف ما كانوا يحكونه عند الحديث عن ذكرياتهم للصحف والمجلات ومنها ما كانت تنشره مجلة الكواكب على صفحاتها خلال أشهر الصيف، وفى عدد نادر من الكواكب صدر فى صيف عام 1956 نشرت الكواكب بعض هذه المواقف ومنها ما حدث للفنانة الكبيرة هند رستم التى نشأت فى الاسكندرية.

وحكت مارلين مونرو المعروفة بذكائها أحد المواقف التى لا تنساها عندما حاصرها أحد الشباب الذى ينتمى إلى أسرة غنية ومعروفة فى الاسكندرية بحبه بعد أن قابلها على الشاطئ.

وعندما يأست هند رستم من مطاردات هذا الشاب المعروف والذى عرفت أنه فسخ لتوه خطبته مع إحدى الفتيات ، أبدت تجاوبها معه وأعطته عنوان منزلها حتى يذهب ليطلب يدها من والدها.

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وفى الموعد المحدد ذهب الشاب إلى العنوان الذى أعطته له هند رستم ، ولكنه فوجئ بأن خطيبته السابقة هى التى تقف أمامه وأصابتها وأصابته الدهشة وصرخ كل منهما فى وجه الأخر ، وبعد الصدمة الأولى تحدثا وتقاربا من جديد.

وكانت هند رستم تعرف الفتاة خطيبة الشاب الأولى وعرفت أنها استاجرت هى وأسرتها بيتاً جديدا ،ففكرت فى هذه الحيلة حتى تتخلص من مطاردة الشاب لها.

وبالفعل توقف الشاب عن مطاردته لهند رستم وبعد أشهر فوجئت به يزورها هو والفتاة ليشكراها أنها وفقت رأسين فى الحلال بعد أن عادت المياه إلى مجاريها وتزوجا.