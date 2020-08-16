شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة من المرفأ: سنعمر بيوتنا.. بيروت مابتنحنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم اللبنانى راغب علامة رسالة إلى الشعب اللبنانى، وذلك من مرفأ بيروت الذى تعرض لانفجار مدمر قبل أسبوعين، حيث ظهر فى "ستورى" حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: "من منطقة المرفأ.. بنرجع بنعمرها بإذن الله.. وعم نرجع نعمر بيوتنا.. بيروت مابتنحنى".



راغب علامة

وكان راغب علامة قد اتهم مجلس النواب بالتورط فى حادث انفجار مرفأ بيروت بشكل مباشر، ولذلك لا يريد الكثير من أعضائه التطرق لمناقشة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى سبب انفجار بيروت الهائل، وتقديم المسئول للمحاكمة أمام الجهات القضائية، مؤكدا أن البرلمان يريد تأجيل مناقشة الموضوع حتى يتم إخفاء الحقائق.

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وغرد راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "مجلس النواب لا يريد طرح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في جلسة اليوم لفتح تحقيق بموضوع الانفجار الجريمة، لأن التحقيق سيفضح معظمهم بالتورّط المباشر بالجريمة! ويريدون المماطلة وتأخير المسائلة لكى تختفى الحقائق! الله يرحم الضحايا ويشفى الجرحى ويعوّض على المتضررين. أملنا بالله وحده".

وفى وقت سابق، علق المطرب اللبناني راغب علامة على استقالة حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، موضحا أنها كان ينقصها الحزم والقوة، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت".