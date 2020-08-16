شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تصريحات هجومية لـ نوال الزغبي ضد الحكومة اللبنانية × 3 أيام.. أبرزها "سلطة فاجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الفنانة نوال الزغبي انتقادات حادة ضد الحكومة اللبنانية والسياسيين في لبنان على خلفية التفجيرات التي وقعت في العاصمة بيروت وراح ضحيتها عشرات الشهداء إلى جانب إصابة الآلاف.

وأكدت الفنانة نوال الزغبي أن انتماءها لبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي، كما شنت هجوما حادا على الحكومة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نرصد أبرزها خلال الأيام الثلاثة الماضية.





1- غردت الفنانة نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، موجهة حديثها إلى السياسيين: "يجلسون على كراسيهم فوق دماء الشهداء.. سلطة فاجرة".





2- "بعمري ما حكيت بالمواضيع السياسيّة ولا أبديت رأيي بحدا... بس اليوم واجبنا نحكي وندافع عن بلدنا.. واللي بيتّبع سياسة الصمت هوي شيطان اخرس!! نكون أو لا نكون".

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3- "وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير وبتعرفوه من زمان .. ما حدّا في يزايد عليي واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها.. وصحتين سلف، لبنان".





4- "الفئة المهمة من شعبنا بدو وطن ما تحكموا أحزاب ولا طوائف... بدنا نعيش بكرامتنا ونربي ولادنا هون. وهولي البعض القليل من العالم اللي بس بدون ينتقدوا وبيعبدوا زعيمون هني اللي خاربين البلد".





5- "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين.. أسلوبكم ما رح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا رح ينسّينا وجع بيروت .. الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو".

6- "لا صحة ابداً للأخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل ! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون...امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان".

7- "من وين بدكن تنفدوا من غضب ربنا والشعب اللبنلني اللي ذليتوه وقتلتوه وفقرتوه سلطة - الفساد، لبنان".