محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالبت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، عبر موقع "تويتر"، التبرع بمبالغ مالية للشعب اللبناني، بعد الإنفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على تويتر: "قلبي مع كل لبناني ولبنانية فقدوا شخص عزيز عليهم أو اتصابوا في التفجيرات الأخيرة، لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر، بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وشهدت بيروت منذ أيام انفجارًا هائلًا، أسفر عن وفاة وإصابة المئات، كما دمرت منازل بعض الفنانين اللبنانيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالتبرع من أجل أطفال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.