فيديو.. العوضي يهدي ياسمين عبد العزيز أغنية "بالبنط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان أحمد العوضي، على إهداء زوجته الفنانة ياسمين عبالعزيز، أحدث أغنية للفنان حسين الجسمي وتحمل اسم "بالبنط العريض".
ونشر العوضي، فيديو عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وظهر خلال الفيديو وهو يقود سيارته ويستمع إلى أغنية "بالبنط العريض" للجسمي، وحرص على إهداء الأغنية لزوجته ياسمين عبد العزيز واضعًا بجوار اسمها قلبًا.
"بالبنط العريض" أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما.
يذكر أن أحمد العوضي، أعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز في أول مايو الماضي.
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