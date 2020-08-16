أوس أوس لـ "الشيخ وبجاتو": "نورتونا وشرفتونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

وجه الفنان أوس أوس، الشكر للاعب أحمد الشيخ وتامر بجاتو، بعد حضورهم عرض مسرحية "صباحية مباركة".

ونشر أوس أوس، صورة تجمعه بهم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اتشرفنا امبارح بحضور نجمين كبار من نجوم الكرة المصرية كابتن أحمد الشيخ وكابتن تامر بجاتو، شرفتونا ونورتونا ويا رب تكونوا اتبسطوا والعرض عجبكوا".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع، أوس أوس، سليمان عيد، ‏طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي ‏محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، صميدة، جابر فراج، هانى فاروق، ضحى ‏نصرالدين، آلاء علي، نيرة عارف، علي المصري، ومصطفى ناجى‎.‎

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى‎.‎