فيديو| دينا الشربيني تقود دراجة بخارية في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي. وظهرت الفنانة دينا الشربيني في الفيديو على "اسكوتر" بأحد الشوارع بالساحل الشمالي. من ناحية أخرى تشارك "دينا" في كليب "أماكن السهر"، مع الهضبة عمرو دياب، وتم تصوير الأغنية بمنطقة الساحل الشمالي، ومن المقرر طرحها قريبا.

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