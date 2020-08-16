محمد عبد الرحمن: "حمدي الميرغني نورتنا في جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة تجمعه بالفنان حمدي الميرغني، من كواليس مسلسل "جمجوم وبم بم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة: "مسك الختام، لأخويا النجم حمدي الميرغني، نورتنا وشرفتنا في مسلسل جمجوم وبم بم".

وعرض مسلسل "جمجوم وبم بم"، يوليو الماضي، على منصة شاهد.

مسلسل"جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، أحمد السعدني، محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري