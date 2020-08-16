أحمد صادق بديلا لعلاء زينهم بعد اعتذاره عن مسلسل "بأثر رجعي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انضم الفنان أحمد صادق، مؤخرا لأسرة مسلسل "بأثر رجعي" ليكون بديلا عن الفنان علاء زينهم.

وكان الفنان علاء زينهم، قد اعتذر مؤخرا عن المشاركة في مسلسل "بأثر رجعي".

وكشف "زينهم" في تصريحات خاصة لمصراوي، عن سبب الإعتذار، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بينه وبين الجهة المنتجة، فيما أكد أن الإعتذار جاء لعدم التوافق في مواعيد التصوير.

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وتابع: "مواعيد تصوير المشاهد الخاصة بالدور، تتزامن مع ارتباطي بالسفر للعين السخنة، وإجازة الصيف مع الأسرة والأولاد".

وأوضح أن ظهوره بالمسلسل كضيف شرف خلال الأحداث الدرامية، متمنيا التوفيق والنجاح لأسرة العمل وصناعه.

مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة مي سليم، هالة فاخر، خالد محروس، محمد حسني، هاجر الشرنوبي، شمس، إيناس شيحة.