المنتج صادق الصباح يحتفل بذكرى ميلاد "أديسون الشرق" حسن كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص المنتج صادق الصباح، على الإحتفال بذكرى ميلاد الراحل العالم والمخترع حسن كامل الصبّاح. وكتب المنتج صادق الصباح، عبر حسابه على تويتر: "لبنان منبع المواهب اللامعة والمخترعين والمؤلفين الذين طبعوا العالم بفكرهم وثقافتهم واختراعاتهم". وأضاف: "نحتفل اليوم بذكرى ولادة العالم والمخترع اللبناني ‎حسن كامل الصبّاح الذي يعتبر قدوة الأجيال وعلى دربك سائرون درب العلم.. لن نساوم ولن نرضخ حتى نحقق وطن حرّ سيد ومستقل". حسن كامل الصبّاح هو مخترع لبناني، تنسب إليه عشرات الاختراعات التي سجلت في 13 دولة منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والهند، واليابان، وأسبانيا، بالإضافة إلى العديد من النظريات الرياضية في مجال الهندسة الكهربائية، الأمر الذي أكسبه لقب "أديسون الشرق" وكان يعمل في البالونات واغترب في أمريكا لدراسة الهندسة الكهربائية.

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