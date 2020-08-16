إيرادات السبت.. "Ava" في المركز الأول و"Bloodshot" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 15 أغسطس، فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 38 ألفًا و653 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 30 ألفا و417 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 30 ألفا و50 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 25 ألفًا و793 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Becoming" بطولة Toby Kebbell، والذي حقق 17 ألفًا و652 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "My Spy" محققًا 13 ألفًا و548 جنيهًا، فاز بالمركز السابع فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 13 ألفًا و275 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء "Brahms: The Boy 2" وحقق 11 ألفًا و482 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 8 آلاف و925 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "The high note" محققًا 8 آلاف و202 جنيه.

