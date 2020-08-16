تراند اليوم : محمد رمضان: الحمد لله " مافيا" تانية تعدت 200 مليون مشاهدة

تخطت أغنية الفنان المصري محمد رمضان الثانية "مافيا" أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأعرب رمضان عن سعادته قائلا في تدوينة على فيسبوك وانستغرام: "الحمد لله مافيا تاني أغنية لي فوق الـ 200 مليون مشاهدة على يوتيوب".

ويأتي هذا الرقم بعد نحو 20 شهرا من إصدار الأغنية، حيث كان رمضان حين أصدر هذه الأغنية وهي من نوع المهرجانات، قد تعرض لانتقادات وصلت إلى حد اتهامه بالتحريض على الخروج على القانون.

وطلب نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، من الأجهزة المختصة التدخل لوقف هذه النوعية من الأغاني.

وكان قد صدر قرار من النقابة في فبراير الماضي، بمنع مطربي المهرجانات من العمل، وعدم إصدار تصاريح بالغناء لهم داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية، ليشمل بذلك النجم رمضان.



