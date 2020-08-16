مايا دياب عن انفجار بيروت: ‏كارثة هزّت الارض

أعربت النجمة مايا دياب عن حزنها لحادث انفجار بيروت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرحت مايا دياب قائلة:‏ كارثة هزّت الارض،ومسحت ⁧بيروت ‬⁩،كارثة أمن .. من يوم الثلاثاء ٤ أغسطس

لليوم، مين توقّف ومع مين تحقق .. كم من مسؤول مَرّ على هذه المسؤولية،ايه ووينن .. يا جماعة بلد يحكمه دوده،والدود منه وفيه .. بيروت في قلوبنا.

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يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.