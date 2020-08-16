في هذا الموعد .. عمر كمال يحيي سلسلة حفلات في جميع أنحاء تونس

يحيي الفنان عمر كمال سلسلة حفلات غنائية، وذلك بدء من يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر أغسطس الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بجميع أنحاء دولة تونس. بجميع أنحاء دولة ونشر عمر كمال أفيش الحفل عبر Advertisements حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رسالة في الغربة، والأغنية من كلمات محمود عليان، وألحان عمر كمال، وتوزيع محمود صادق، كما حققت الأغنية نجاحً واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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