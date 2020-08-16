شاهد .. محمد علي رزق يعلن بدء تصوير إسعاف يونس

أعلن الفنان محمد علي رزق بدء تصوير مسلسل إسعاف يونس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر محمد علي رزق صورة كلاكيت المسلسل، وعلق عليها قائلًا: بسم الله توكلنا علي الله .. إسعاف يونس .. معالجة درامية فاروق هاشم ومصطفي عمر .. سيناريو و حوار Advertisements أحمد محارب دوجلاس وخليفه وأحمد فوزي .. إخراج معتز التوني .. إنتاج سينرچي. أحمد محارب دوجلاس وخليفه وأحمد فوزي .. إخراج معتز التوني .. إنتاج سينرچي. يذكر أن مسبلسل إسعاف يونس من إخراج معتز التوني، وبطولة كل من محمد أنور، مصطفى خاطر، محمد علي رزق، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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