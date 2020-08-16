الأسبوع المقبل .. صابر الرباعي يحيي حفلًا غنائيًا في تونس

يحيي النجم صابر الرباعي حفلًا غنائيًا، يوم السبت الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري على مسرح فندق ليكرين كلوب بدولة تونس. ونشر صابر الرباعي بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح مؤخرًا كليب بعنوان ليلة من العمر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخرًا كليب بعنوان، والكليب من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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