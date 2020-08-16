أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يبكي كثيرًا ولا يحبس مشاعره إلا أحاسيس الغضب فقط التي يسيطر عليها.
وأضاف أحمد صلاح حسني خلال حواره ببرنامج راجل و2 ستات، والتي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسنوهيدي كرم على قناة ON، أن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا لا يخجل من مشاعره ولا يفرق بالنسبة إليه شئ كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات.
وتابع أحمد صلاح حسني، أنه لا يستخدم هاتفه المحمول للإنترنت ولكن يستخدمه أكثر في المكالمات والاتصالات، كما أنه لا يدخل من خلاله على السوشيال ميديا كثيرًا مشيرًا بأنه يستخدمه للإنترنت وتطبيق واتساب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني لـ راجل واتنين ستات: بعيط كتير وماتكسفش إني أقول كدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.