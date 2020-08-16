أحمد صلاح حسني لـ راجل واتنين ستات: بعيط كتير وماتكسفش إني أقول كدة

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يبكي كثيرًا ولا يحبس مشاعره إلا أحاسيس الغضب فقط التي يسيطر عليها.

وأضاف أحمد صلاح حسني خلال حواره ببرنامج راجل و2 ستات، والتي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن

وهيدي كرم على قناة ON، أن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا لا يخجل من مشاعره ولا يفرق بالنسبة إليه شئ كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات.

وتابع أحمد صلاح حسني، أنه لا يستخدم هاتفه المحمول للإنترنت ولكن يستخدمه أكثر في المكالمات والاتصالات، كما أنه لا يدخل من خلاله على السوشيال ميديا كثيرًا مشيرًا بأنه يستخدمه للإنترنت وتطبيق واتساب.